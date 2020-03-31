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Саммит Нормандской четверки: Ермак назвал условие для проведения

31.03.20 19:56
Андрей Ермак / Фото из открытых источников
Андрей Ермак / Фото из открытых источников

Саммит лидеров «Нормандской четверки" пройдет после выполнения нескольких условий. Об этом на брифинге заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает «РБК – Украина».

По его словам, главным условием проведения саммита является выполнение всего того, о чем «Нормандская четверка» договорилась в Париже.

«Украина всегда делала все, чтобы это выполнить, но не все зависит от нас. К сожалению, другая сторона не придерживается тех обязательств, которые достигнуты в Париже. В первую очередь, это прекращение огня. Украинская сторона повторяет: если кто-то нападает, стреляет по нашим бойцам, наша армия каждый раз дает отпор, но это не останавливает наше стремление к миру, договоренностям. В первую очередь, это Минские договоренности», – заявил Ермак.

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