В «ЛНР» рассказали, где лечат больного с COVID-19

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области заболевший коронавирусом проходит лечение в Луганской городской многопрофильной больнице № 4.

Как сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на главного врача Луганской «республиканской» санитарно-эпидемической станции (СЭС) Дмитрия Докашенко. «У нас подтвердился товарищ с заражением. Сейчас он находится на излечении в четвертой городской больнице», – сказал Докашенко.

«По гражданину, госпитализированному, проводятся дополнительные тесты. В целом у нас в республике исполняются все поручения и указы главы ЛНР, а также все решения чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при правительстве ЛНР», – заверил Докашенко.

Уточняется, что Луганская городская многопрофильная больница № 4 входит в перечень лечебных учреждений, подготовленных для госпитализации пациентов с симптомами заражения COVID-19.

Напомним, что в «ЛНР» госпитализировали первого подозреваемого на заболевание коронавирусом, более 220 человек находятся на обсервации. Также сообщалось, что мужчина, у которого подтвержден коронавирус COVID-19, находится в удовлетворительном состоянии, и на момент сообщения вирус не представлял угрозу для его жизни.