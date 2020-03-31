Мороз и гололедица: На Луганщине ожидается резкое ухудшение погоды

В Луганской области, как и по всей Украине, ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области со ссылкой на информацию Украинского гидрометеорологического центра.

«По сообщению Украинского гидрометцентра, в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры: ночью от 0 С до 6 градусов мороза, днем ​​от +1 до +6 градусов тепла», – говорится в сообщении.

Так, в Луганской области ожидается понижение температуры в период с 1 по 3 апреля. Местами ночью до 6 градусов мороза.

Луганский областной центр по гидрометеорологии, прогнозирует такую ​​погоду на 1-5 апреля:

1 апреля по Луганской области – переменная облачность. Без осадков. Видимость хорошая 10- 20 км . Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем ​​3-8 градусов тепла.

По городу Северодонецк – переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем ​​6-8 градусов тепла.

По городу Луганск – переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6 градусов мороза, днем ​​6-8 градусов тепла.

2 апреля – переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем ​​6-11 градусов тепла.

3 апреля – переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем ​​9-14 градусов тепла.

4 апреля – переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем ​​10-15 градусов тепла.

5 апреля – ясно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем ​​7-12 градусов тепла.

Как отмечается, в связи с переходом температуры через «0 градусов С», на дорогах области местами может быть гололедица, что значительно увеличит длину тормозного пути и уменьшит управляемость автомобилем.

В случае, если попадете в чрезвычайную ситуацию на дороге, то позвоните дежурному в вашей области. Вам обязательно окажут помощь. Звоните круглосуточно.

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