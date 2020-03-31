Ситуация на КПВВ Донбасса: НВФ не пропускают людей, невзирая на сложные обстоятельства

На Донбассе контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) продолжают работать в режиме ограничения и временного прекращения пропуска людей. Сегодня, 31 марта, мониторы благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») в Facebook сообщили актуальную информацию о ситуации на КПВВ.

Так, КПВВ «Марьинка» 31 марта продолжало функционировать в режиме ограничения и по расписанию.

«Пропуск лиц через линию разграничения возможен был только при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера и наличия соответствующих подтверждающих документов. Представители Государственной пограничной службы Украины продолжали проводить разъяснительные мероприятия, сторона так называемой "ДНР" не пропускает граждан, невзирая на сложные обстоятельства», – сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 16:00 на КПВВ прибыли 5 человек, чтобы попасть на неподконтрольную украинским властям территорию (НКУТ). Им было отказано в пересечении.

КПВВ «Новотроицкое» работало в режиме «красный». На КПВВ круглосуточно находятся сотрудники всех служб и дежурит машина скорой помощи. Представители миссии ОБСЕ вновь предприняли попытку проехать на НКУТ, однако получили отказ на КПВВ «Еленовка» (НКУТ) и вернулись на контролируемую украинскими властями территорию (КУТ).

КПВВ «Гнутово» начал работу с 07:00 в режиме ограничения, прекращения пропуска через линию разграничения людей и транспортных средств. Пропуск граждан был возможен только при чрезвычайных обстоятельствах и при наличии соответствующих подтверждающих документов.

По состоянию на 18:00 на въезд и выезд не было ни одного человека и автомобиля. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) работали в штатном режиме.

КПВВ «Майорское» работал по расписанию в соответствии с действующими ограничениями пропускных функций. На КПВВ несли службу наряды, Государственной фискальной службы Украины (ГФСУ) Службы безопасности Украины (СБУ), ГПСУ, ГСЧС.

КПВВ «Станица Луганская» продолжало работу в ограниченном режиме и работало согласно графику. По имеющейся у мониторов информации, ни одно человек не пересек КПВВ в одном из направлений.

Представители полиции и ГСЧС дежурили на КПВВ. Карета скорой помощи отсутствовала. Автостанция не работала.