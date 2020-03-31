Прибыла из Москвы: В «ДНР» подтвердили первый случай коронавируса

В «ДНР» зафиксирован первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

«Сегодня, 31 марта 2020 года, в Донецкой народной республике зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19», – цитируют Долгошапко местные интернет-ресурсы.

Она уточнила, что зараженная – жительница «республики», которая 19 марта прибыла из Москвы с мужем и маленьким сыном. Позже, 24 марта, она почувствовала недомогание, а 29 марта обратилась на горячую линию «минздрава». Пациентке вызвали «скорую помощь», и она была госпитализирована в инфекционное отделение. У больной наблюдались следующие симптомы: повышение температуры тела до 37,4 градуса, общее недомогание, кашель, першение в горле, потеря обоняния, рвота.

По словам Долгошапко, на третий день наблюдения состояние зараженной стабилизировалось, температура тела – нормальная. «Она получает все необходимое лечение», – сказала «министр».

По ее данным, заболевшая общалась только с членами семьи, все они тоже госпитализированы. Также для изоляции и проведения тестирования выявляются иные лица, с которыми могла контактировать семья.

Информацию о зараженной коронавирусом также прокомментировали правозащитники «Восточной правозащитной группы». «Сейчас она госпитализирована и находится в одной из больниц Макеевки, ранее она обращалась с симптомами ОРВИ», – пишут правозащитники в Facebook.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» 131 человек находится на стационарном наблюдении в рамках мер по недопущению распространения коронавируса COVID-19.