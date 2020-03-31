В Донецкой области от пневмонии в этом году умерли 33 человека

В Донецкой области по состоянию на 17 марта 2020 года, по оперативной информации, пневмонией заболели 3 249 человек. Об этом сегодня, 31 марта, на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом сообщил заместитель начальника Управления организации и развития медицинской помощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он также привел статистику прошлых лет. «В 2015 году было пролечено почти 8 тыс. лиц. В 2016 году – почти 11 тысяч, в 2017 году – 9 тысяч, в 2018 году – 9 тыс. и в 2019 году – 9 600, – сказал Педенко, уточнив, что всплеска заболевания нет. Так же, как и по умершим. «В 2019 году от пневмонии умерли 122 лица, на 17 марта 2020 года – 33», – уточнил Александр Педенко.