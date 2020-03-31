Карантин оставил многих жителей Донетчины без работы и денег: Как стать на учет в Центр занятости (Видео)

В Донецкой области на период карантина предприниматели отправляют сотрудников в отпуска без оплаты. Других вообще увольняют по собственному желанию или соглашению сторон.

Так, жительница Мариуполя Светлана работала администратором и была официально трудоустроена. Когда начался карантин, руководство предложило ей уволиться. Сначала по собственному желанию, затем – по соглашению сторон. Теперь девушка переживает, что может вообще остаться без денег. «Я понимаю, что сейчас трудно и работодателям и сотрудникам. Чтобы на этот период не остаться совсем без денег, без средств к существованию нужно как-то найти компромисс, узнать, как правильно оформить документы, чтобы стать на прием в Центр занятости и не остаться без денег», – сказала она.

По словам специалистов, таких как Светлана на Донбассе – тысячи. Только в Мариуполе с начала карантина в Центр занятости поступило уже 200 заявлений от безработных. Теперь, чтобы стать на учет – не стоит идти в организацию. Достаточно найти на сайте перечень документов, отсканировать и отправить по электронной почте. Или бросить бумаги в ящик возле учреждения.

Сейчас выплаты будут получать не за неделю, как раньше, а с первого дня после обращения. «Наши консультанты связываются по телефону. Спрашивают, все ли нормально. Ставят отметку в нашей системе, которая дает право начислять безработным помощь. И они на своих карточках, расчетных счетах, в банкоматах получают помощь», – сообщил директор Мариупольского городского центра занятости Юрий Чуприн.

Но юристы отмечают, что увольнять из-за карантина или отправлять в неоплачиваемый отпуск работодатели не имеют права. За это грозит штраф – от 34 тыс. грн. «И если такие факторы будут установлены проверкой органов Госохраны труда, то такой работодатель может быть привлечен к ответственности», – добавила адвокат Ольга Мироненко.

Перед тем как уволить, работодатель должен сначала рассчитаться со своим сотрудником. И если организация все же работает, урезать зарплату – незаконно. Человек должен получать не менее двух третей от оклада. А если вас заставляют написать заявление по собственному желанию или не выплачивают заработанного – обращайтесь в полицию.

Источник: ТК «Донбасс»