Двух жительниц Луганщины будут судить за организацию «референдума ЛНР»

На Луганщине два организатора незаконного «референдума» в поддержку «ЛНР» предстанут перед судом. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что в Луганской области завершено досудебное расследование по двум уголовным производствам по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

По материалам следствия, в мае 2014 года жительницы Станично-Луганского района в составе «участковых избирательных комиссий» приняли участие в организации и проведении «референдума» по поддержке «акта о государственной самостоятельности ЛНР». Одна из них была депутатом Таловского сельского совета Станично-Луганского района Луганской области.

«Указанные лица выполняли функции "членов комиссии": формировали списки избирателей, выдавали местным жителям "бюллетени", следили за процессом и порядком голосования на "избирательном участке" и приняли участие в подсчете голосов. Результаты незаконного "волеизъявления" в дальнейшем были использованы представителями так называемой "центральной избирательной комиссии ЛНР" для провозглашения государственной самостоятельности псевдореспублики», – говорится в сообщении.

Учитывая, что во время досудебного расследования женщины полностью признали свою вину в совершении инкриминируемого им преступления, искренне раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления, между ними и прокурорами по уголовным производствам заключены соглашения о признании виновности.

Обвинительные акты вместе с соглашениями направлены в Беловодский районный суд для рассмотрения.

Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.