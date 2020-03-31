Питание военных: Депутаты приняли изменения в бюджет

Действия договоров о закупке услуг по питанию ВСУ, которые действовали в 2019 году, продлены до 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в законе «О внесении изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих», который приняли депутаты 30 марта, сообщает пресс-служба парламента.

Законом дополнен Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» новой статьей 27, которой разрешено Министерству обороны Украины и Министерству внутренних дел Украины в 2020 году для обеспечения бесперебойности процесса питания личного состава Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов продлить до 31 декабря 2020 в пределах соответствующих бюджетных ассигнований Минобороны и МВД срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году.

Проект Закона зарегистрирован под № 3254.