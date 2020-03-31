В Украине коронавирус подтвержден у 645 человек

Количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 645 случаев по состоянию на 22:00 сегодня, 30 марта. Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

«По состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 10 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме», – говорится в сообщении.

Напомним, что, по состоянию на 22:00 вчера, 30 марта, количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 548.