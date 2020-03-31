Мариуполь: Сколько стоит вылечиться от коронавируса (Видео)

В Мариуполе горожан все чаще волнует вопрос того, во сколько обойдется лечение от коронавирусной инфекции. Эту тему они обсуждают и в социальных сетях.

Так, жительница Мариуполя Ирина, считает, что лечение коронавирусной инфекции обойдется ориентировочно в 50 тыс. грн. «Только две ампулы, для уколов, которые нужно сделать, стоят по 8 тыс. грн. А остальное, если может быть воспаление легких, еще больше. Поэтому, я думаю, тысяч до 50-ти грн. Хотя, у нас вроде медицина бесплатная», – говорит Ирина.

По мнению мариупольцев, такие суммы даже трудно представить. «Пенсионерам не под силу», – уверен горожанин Борис.

Житель Мариуполя Иван убежден, что лечение должно быть оплачено государством. «Вообще это должно быть бесплатно от государства, ну а там не знаю...», – говорит он.

Сейчас в городе проходят лечение от коронавирусной болезни 5 жителей. Они находятся в инфекционном отделении Мариупольской городской больницы скорой медицинской помощи (БСМП).

По словам заведующей инфекционным отделением городской больницы скорой медицинской помощи Елены Шаповал, пребывание в отделении для пациента бесплатное.

«На сегодняшний день планируется, что это будет бесплатно для пациентов. Пребывание в больнице – бесплатное. Мы очень обеспокоены медикаментозным обеспечением, данные о наших потребностях в медицинском обеспечении уже поданы. И мы надеемся в ближайшее время получить все необходимое», – рассказала Елена Шаповал.

Она добавила, что за свой счет пациенты будут покупать только те препараты, которых не будет в больнице.

Источник: ТК «Сигма»