Вернулись из-за рубежа: Соблюдают ли жители Мариуполя режим самоизоляции (Видео)

В Мариуполе жители, которые вернулись из-за границы, должны находиться на двухнедельной самоизоляции, в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. Однако, не все соблюдают это требование.

Так, студентка Элла Чангли, которая недавно вернулась в Мариуполь из Дании, последние две недели провела в самоизоляции. Кроме того, девушка, как туристка, посещала Германию. Когда возвращалась, то в аэропорту контактировала с людьми, которые также были в странах, где зафиксированы случаи заболевания. По ее словам, к собственной самоизоляции отнеслась ответственно.

«Я не так переживаю за себя, как за бабушку свою, это ради своих близких. Я еще не виделась с мамой, с бабушкой, с семьей, – ради их безопасности. Очень важно находиться дома. Я считаю, что чем скорее мы все закроемся дома, тем быстрее это все закончится», – уверена Элла.

Однако некоторые люди пренебрегают такими правилами безопасности. Об этом мариупольцы пишут в социальных сетях.

Сейчас на самоизоляции в городе находятся около 70 человек. Все они прибыли из-за рубежа. Врачи контролируют их состояние в телефонном режиме. «Мы же не можем стоять у дома, у подъезда. Все на доверии. Мы созваниваемся 2 раза в день», – говорит терапевт Лилия Бляшинская.

Медики уверяют, что самоизоляция – это самый действенный способ уменьшения числа зараженных. Ведь люди могут не болеть, однако быть носителями и распространителями коронавируса.

«За короткое время может поражаться огромное количество людей при несоблюдении определенных правил. При этом заболевании страдает больше всего дыхательная система. В тяжелых случаях легкие просто заполняются жидкостью, перестают передавать в кровь кислород», – пояснил врач-эпидемиолог Михаил Кушнарев.

Все украинцы, которые прибыли из-за рубежа обязательно подписывают информационное согласие, в соответствие с которым обязуются 14 дней находиться на самоизоляции. Если же человек не выполняет правила и не отвечает на звонки врачей, по его адресу вызывают полицию. Нарушителей ждет штраф.

«От 17 до 34 тыс грн. Нарушений самоизоляции пока не зафиксировано. Если вы становитесь свидетелями того, что ваш сосед, например, или ваши знакомые прилетели из-за границы и должны находиться на самоизоляции, но фактически не находятся, то вы можете сообщать в полицию и полиция будет реагировать обязательно», – рассказала начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Донецкой области Александра Гаврилко.

Медики и правоохранители в очередной раз напомнили, что следует соблюдать установленные правила карантина для того, чтобы не подвергать опасности других.

Источник: ТК «Сигма»