В «ДНР»: В Донецке «Лексус» врезался в маршрутку (Фото)

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке «Лексус» врезался в маршрутный автобус. Об этом сегодня, 31 марта, сообщают пользователи соцсетей.

Авария произошла в центре города. «ДТП на пересечении проспекта Труда с ул. Постышева», – пишут дончане.



Уточняется, что «Лексус» въехал в маршрутный автобус, и горожане предполагают, что за рулем внедорожника был «военный ДНР».