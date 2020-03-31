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В «ДНР»: В Донецке «Лексус» врезался в маршрутку (Фото)

31.03.20 22:59

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке «Лексус» врезался в маршрутный автобус. Об этом сегодня, 31 марта, сообщают пользователи соцсетей.

Авария произошла в центре города. «ДТП на пересечении проспекта Труда с ул. Постышева», – пишут дончане.

Уточняется, что «Лексус» въехал в маршрутный автобус, и горожане предполагают, что за рулем внедорожника был «военный ДНР».

  • Кирилл: «Я так понимаю, что в зеленой форме водитель Лексуса звонит в ГАИ и раскаивается?»;
  • Сергей: «Знак "Стоп" выполнен»;
  • Владимир: «Знак "Стоп" висит для бедных»;
  • Юрий: «Автобус жалко. На дорогах беспредельщики чувствуют себя вольготно».

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