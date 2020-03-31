В Донецкой области социальным работникам делают температурный скрининг

В Донецкой области 1 100 социальных работников каждый день помогают пожилым людям и людям с инвалидностью. Соцработники обеспечены средствами защиты и им измеряют температуру. Об этом сегодня, 31 марта, сообщила директор департамента социальной защиты населения Донецкой облгосадминистрации Елена Токарева на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«На сегодня предоставлением социальных услуг гражданам преклонного возраста, одиноким и с инвалидностью в области занимается 31 территориальный центр. На надомном обслуживании находятся около 12 тыс. лиц. Их обслуживают 1100 социальных работников, которые каждый день предоставляют социальные услуги этим гражданам на дому», – сказала Токарева.

По ее словам, соцработники обеспечены всеми необходимыми защитными средствами – масками, перчатками, но тесты на коронавирус они не проходят. «Температурный скрининг делается каждому работнику каждый день», – уточнила директор департамента социальной защиты населения Донецкой облгосадминистрации.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области дополнительные компенсации на оплату коммунальных услуг в период карантина получат более 180 тыс. семей, получающих субсидии.