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Ермак анонсировал возможный обмен пленными в ближайшие недели

31.03.20 23:57
Андрей Ермак / Фото: скриншот ТК Украина 24»
Андрей Ермак / Фото: скриншот ТК Украина 24»

Обмен пленными может произойти в ближайшие две недели, однако этот процесс осложняется массовым распространением коронавируса COVID-19. Об этом сегодня, 31 марта, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает «ЛІГА.net».

«Процесс продолжается. Он усложнен ситуацией с пандемией», – сказал Ермак, уточнив, что «списки финализируются и обновляются».

Он напомнил, что были трудности, поскольку ранее не были допущены представители Красного креста на территорию временно неподконтрольного украинской власти Донбасса.

По его словам, состоялся разговор президента Владимира Зеленского с главой Красного креста по вопросу немедленной отправки в ОРДЛО* их представителей. Ермак считает, что это поможет Украине «усовершенствовать списки всех людей, которые там находятся».

«Я очень надеюсь, может это неделя, может десять дней, может две недели, и мы начнем проводить эти обмены», – подчеркнул Ермак.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что обмен пленными между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей может произойти в ближайшем будущем.

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