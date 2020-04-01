Война на Донбассе и коронавирус: Эксперты оценили возможности и опасности

Пандемия коронавируса резко изменила жизнь в Украине. Серьезные карантинные меры коснулись и Донбасса – с начала марта сначала ограничили, а с 16 марта и полностью ввели запрет на пересечение линии разграничения; с 23 марта (еще до всеукраинского) объявили режим чрезвычайной ситуации в Донецкой области, а с 28 марта серьезно ужесточили въезд/выезд в Донецкую и Луганскую области со стороны иных регионов Украины.

По состоянию на вечер 31 марта в Украине зафиксировано 645 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них: 17 пациентов скончались, 10 – выздоровели. В Донецкой области – 6 заболевших коронавирусом, в Луганской – 2. Что касается неподконтрольного Донбасса, то на данный момент озвучено об одном заразившемся в «ЛНР», а 31 март подтвердили диагноз у женщины в «ДНР».

При этом на Донбассе не прекращаются военные действия, продолжают гибнуть украинские защитники:

От военных действий все так же страдает мирное население. Миссия ООН по правам человека с 1 по 22 марта зафиксировала на Донбассе 1 погибшего и 15 раненых гражданских лиц. После этого также в результате обстрелов вечером 22 марта в Горловке был ранен 13-летний мальчик, 27 марта в Авдеевке 65-летняя женщина получила пулевое ранение в ногу, а 28 марта в пос. Старомихайловка 89-летняя жительница была смертельно ранена в голову.

Как в жестких условиях пандемии коронавируса украинская власть может повлиять на ситуацию на Донбассе, какие шаги в этом направлении уже сделаны и что еще необходимо сделать – в комментариях «Донецким новостям» рассказали эксперты.

Светлана Кушнир, политический эксперт:

– После встречи в Париже и второго обмена пленными в конце 2019 года, в Офисе президента Украины (ОП) явно решили, что россияне готовы идти на уступки. Но ситуация кардинально стала меняться после января.

Как ОП ни пытался не снижать темпов переговорного процесса, а оказалось, что руководство РФ стало требовать всего того же, что и при президенте Порошенко – исключительно «Минск-2» в том порядке пунктов, в котором они записаны. Это наложилось и на внутренне сопротивление проукраинских сил, которые прямо связали развод сил в трех точках по линии разграничения с обострением на фронте и ростом потерь в рядах Объединенных сил.

За февраль-март уже дважды глава ОП Андрей Ермак и уполномоченный представитель РФ Дмитрий Козак провели прямые встречи в Минске. Это на фоне почти заблокированного процесса в самой Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Итогом одной из таких встреч стала скандальная презентация «Платформы примирения» Сергея Сивохо. И не менее скандальный брифинг главы ОП, на котором он рассказал о планах создания некого Консультационного совета, где напрямую будут вестись переговоры с так называемыми «полномочными представителями "Л-ДНР"».

Это вызвало бурю протестов в самой Украине. Чем бы все закончилось – неизвестно, но в ситуацию вмешался коронавирус.

Из-за карантина все переговорные процессы поставлены на паузу. И это несмотря на то, что в Украине создано отдельное Министерство по реинтеграции, что вспышки обострения на Донбассе не прекращаются.

В сложившейся ситуации самым верным была бы апелляция к внутреннему и внешнему политическому и финансовом истеблишменту с целью указать на трудности, которые переживает и сама Украина и ее отдельные районы, находящиеся в оккупации. На то, что необходимо скорейшее завершение войны, исход с нашей территории военных РФ, дабы можно было в полной мере оказывать помощь украинцам по ту сторону линии разграничения, точно также страдающим от коронавируса (ни оккупанты, ни мы не можем в данный момент оказать им полноценной медицинской помощи).

При этом мы ни под каким предлогом не должны идти на уступки: не подписывать согласие на одновременное открытие КПВВ в Счастье и Золотом, не вестись на токсичное предложение прямых переговоров Украины и квазиреспублик, выводящее суть конфликта в сугубо гражданский (что на руку РФ, так как она перестает быть прямым участником конфликта).

В ближайшее время мы или вернем ОРДЛО без всяких условий и не миндальничая, либо продолжим «консервировать» конфликт на долгие и долгие годы. С моей точки зрения, именно сейчас время для резких движений. Вот только хватит ли сил и желания у нашей власти пойти на такие меры, без оглядки на РФ и ее реакцию?

Ярослав Божко, политический консультант, глава Центра политических студий «Доктрина»:

– В целом ситуация, связанная с коронавирусом на Донбассе (в первую очередь – на его оккупированной части), выглядит угрожающей. Так или иначе, учреждения здравоохранения в ОРДЛО имеют куда меньший потенциал и ресурсную базу для предотвращения вспышки на неподконтрольных территориях.

В этих условиях Украине стоило бы отправить туда гуманитарный груз, о чем публично заявить в медиа. На данном этапе это могут быть просто тесты и средства защиты, потому что в реальности на оккупированной территории тесты достать негде (и учитывая халатную позицию той же РФ относительно эпидемии, оккупированные территории не смогут получить от них полноценную помощь).

Таким образом, посланный официальным Киевом гуманитарный груз имел бы и политическое значение. Это действительно будет выглядеть как, с одной стороны, шаг, предотвращающий эпидемию в регионе, с другой стороны – как акт коммуникации и формирования лояльности. Подобно тому, как РФ решила формировать лояльность, отправив военных медиков (и, скорее всего, не только медиков) в Италию.

У Украины есть полноценный шанс выкрутить ситуацию в свою пользу. Россия в полной мере не осознает масштабов ситуации, тем более на оккупированной территории, где отсутствует даже теоретическая возможность достать тесты.

Олег Жданов, военный эксперт:

– Из положительного – мы можем поставить «на паузу» переговорный процесс, который все более напоминал капитуляцию. Судя по тем шагам, что были сделаны в Париже и делались в последнее время в Минске, Зеленский под напором Путина мог выйти на прямые переговоры с представителями оккупационных псевдоадминистраций.

Закрытие КПВВ в связи с карантином, а также частичное закрытие Россией российско-украинской границы со стороны ОРДЛО, могут показать истинное «управление» тамошними «властями» временно оккупированной территорий.

Судя по неоднократным высказываниям президента Зеленского, в его голове война закончилась. Главное ж – просто прекратить стрелять. Он признал, что не умеет мыслить стратегически. Если мы отойдем за угол, если закроем глаза, если перестанем стрелять и называть агрессора агрессором, ничего не закончится. Прекращения обстрелов (даже временное) не означает приход мира. К тому же, в ситуации с попыткой создать Консультационный совет с участием представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР», обстрелы могут лишь увеличиться. Это – излюбленная манера Путина по принуждению к выполнению тех или иных «хотелок» Кремля. Россия легко устроит нам «кровавую баню», чтобы добиться желаемого.

С моей точки зрения, практически все шаги, которые предпринимает Киев, пытаясь развязать ситуацию на востоке нашей страны, являются неправильными. Потому что делаются без учета стратегической ситуации. Самым верным шагом было бы официальное признание России стороной конфликта (именно это мы наблюдаем во время судебного процесса по МН-17, где Нидерланды подводят мир к мысли, что имела место спецоперация, невозможная без прямого приказа президента РФ). Не миротворцем, а ответчиком. А пока мы воюем с мифическими боевиками, множа ошибки на уровне государства и потери среди защитников Украины и мирных граждан.

Валерий Кравченко, директор Центра международной безопасности:

– Длительный карантин, когда мир приостановился, – время подтянуть «хвосты», сформировать смыслы и разработать детальные планы на будущее. Единственное – нужно учитывать реалии будущего мира, который точно будет отличаться от ситуации «до коронавируса».

Экономический кризис создаст окно возможностей для утверждения РФ в качестве хорошего актора международных отношений. (Акторами международных отношений и мировой политики на протяжении многих лет, начиная с зарождения и развития Вестфальской системы, были государства, прежде всего, государства-лидеры). На фоне своих проблем европейцы не будут активно отстаивать интересы Украины. Скорее – будут искать быстрых решений. Это касается и «нормандского формата», и прогресса в реализации Минских соглашений. Вероятно, на бумаге антироссийские санкции сохранятся, однако де-факто их не будет. Киев должен составить план своих «быстрых решений» по Донбассу и даже по Крыму, предложив его в противовес российским инициативам (которые будут подаваться через немцев и французов).

Также Украина должна детально проработать защиту. Например, расписать среднесрочную перспективу предоставления Донбассу автономии или другого специального статуса, проведения выборов на оккупированных территориях в присутствии бандформирований и российских военных.

Европейцам часто непонятна разрушительная сила подобных предложений, почему украинское общество их не принимает.

Кроме «быстрых решений» (например, формат «умного» вовлечения переселенцев в переговорный процесс, без сопутствующей легитимации боевиков), нужен и проект долгосрочного политического регулирования. Например, введение трехкомпонентной миротворческой миссии – военной, полицейской и временной администрации. Проработка подобного плана должна происходить в согласовании с заинтересованными союзниками, в частности США и Великобритании, и предполагать пошаговый план имплементации: от законодательных актов и создания тренировочных баз – до элементов развертывания и стратегии выхода такой миссии.

Нужно избегать обсуждения долгосрочных планов с россиянами до выработки детального национального плана и обсуждения его отдельных (возможно противоречивых) положений в украинском обществе.

Есть надежда, что уроки Консультационного совета будут учтены украинскими переговорщиками в будущем. Создавать резонанс и компрометировать себя на ровном месте не стоит.

Виктор Каспрук, политолог, эксперт по вопросам Донбасса и Крыма:

– Нельзя исключать того, что во время вынужденного карантина, когда украинцы просто технически не смогут проводить массовые акции протеста, нынешняя власть попытается принять непопулярные законы и решения, которые, при нормальных условиях, она не смогла бы так просто «протолкнуть».

Режим Зеленского за почти год работы показал, что он интересуется только ситуациями, на которых можно «нагонять» рейтинги.

А сейчас власть занята вирусом COVID-19, видя в нем опасность своего имиджевого краха.

Но в то время, когда нужно мобилизовать общество на борьбу с коронавирусом, власть будет и дальше стремиться его раскалывать, пытаясь действовать в русле ультимативных требований из Москвы.

Вопрос остается открытым: а дальше что?

Зеленский уже дал определенные обещания и уже ввязался в процессы, из которых не выпутается, хотя бы и хотел этого. Отсюда происходит и вся эта «секретность», часто втайне даже от собственной фракции в Верховной Раде.

Вся кадровая политика Зеленского указывает на сознательный и целенаправленный демонтаж украинского сопротивления российской агрессии. Не замечать это может только очень наивный человек.

Нужно называть все вещи своими именами. Украина сегодня ведет национально-освободительную войну, отбиваясь всеми силами от России. А Российская Федерация уже седьмой год ведет против Украины циничную, подлую, и захватническую войну.

И если Зеленский сядет за один стол переговоров с террористами из так называемых «ДНР» и «ЛНР», то он ни на йоту не приблизит Украину к миру.

Он только подыграет в этом Кремлю, который после этого будет на всех мировых политических площадках вещать, что противоборствующие стороны в «гражданской войне» в Украине, наконец, готовы договариваться между собой. И теперь, вы видите, скажут у Путина, что напрасно Россию необоснованно так долго называли стороной конфликта на Донбассе.

Игорь Чаленко, руководитель Центра анализа и стратегий:

– Ситуация с коронавирусом дала толчок к развитию изоляционизма. Мы видим закрывающиеся границы, карантинные меры, нарушение экономических цепочек и социальных контактов повсюду.

К аналогичным действиям прибегла Украина, позднее в активную фазу включилась Российская Федерация.

Донбасс, истощенный войной, сегодня не готов к борьбе с эпидемией. Как, впрочем, и остальная часть Украины. В тоже время нынешний кризис может стать толчком к смене акцентов конфликта, переведя на первый план гуманитарную составляющую. Именно это и нужно использовать Украине сейчас, чтобы качнуть маятник в свою сторону.

В первую очередь, нужно осознавать проблемы жителей оккупированного Донбасса из-за ограничительных мер на линии разграничения. Многие из них выезжали с ОРДЛО для получения социальных выплат, прохождения идентификации и верификации. Да, это выходит за рамки статуса внутренне перемещенного лица, но такая практика существовала по сей день. Потому как минимум нужно временно сдвинуть сроки для прохождения соответствующих процедур (что уже сделали), либо встряхнуть пыль из законопроекта №2083-д, который в случае принятия унормирует эту проблему. (Законопроект №2083-д был провален Верховной Радой 5 февраля, он предусматривал упрощение получения пенсии переселенцами и пенсионерами, живущими неподконтрольном Донбассе, – ред.).

Во-вторых, можно взглянуть с другой стороны на вопрос создания Консультативного совета с ОРДЛО, на корню сменив его концепцию и сфокусировав внимание на улучшении гуманитарной ситуации на оккупированной части Донбасса.

Украинские власти вместе с представителями большого бизнеса могут организовать помощь необходимыми медицинскими товарами, максимально осветив данную помощь через недавно запущенный телеканал «Дом», а также прибегнуть к другим мерам. Нельзя не осознавать, что общая беда вполне может служить фактором объединения.