«ЛНР» приостановила железнодорожное сообщение с «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба «минтранса ЛНР».

«Государственное унитарное предприятие "Луганская железная дорога" приостановила железнодорожное сообщение с ДНР», – заявили в «ЛНР».

Как сообщают в «республике», с 00:00 29 марта отменено курсирование ряда поездов «в связи с технической необходимостью и до отмены».

«В частности, приостановлено движение поездов сообщением "Ясиноватая – Луганск", "Луганск – Ясиноватая", "Дебальцево – Мануиловка", "Мануиловка – Дебальцево", "Дебальцево – Фащевка", "Фащевка – Дебальцево", "Дебальцево – Фащевка", "Фащевка – Дебальцево"», – перечислили в «республике».