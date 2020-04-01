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«ЛНР» приостановила железнодорожное сообщение с «ДНР»

01.04.20 07:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

«ЛНР» приостановила железнодорожное сообщение с «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба «минтранса ЛНР».

«Государственное унитарное предприятие "Луганская железная дорога" приостановила железнодорожное сообщение с ДНР», – заявили в «ЛНР».

Как сообщают в «республике», с 00:00 29 марта отменено курсирование ряда поездов «в связи с технической необходимостью и до отмены».

«В частности, приостановлено движение поездов сообщением "Ясиноватая – Луганск", "Луганск – Ясиноватая", "Дебальцево – Мануиловка", "Мануиловка – Дебальцево", "Дебальцево – Фащевка", "Фащевка – Дебальцево", "Дебальцево – Фащевка", "Фащевка – Дебальцево"», – перечислили в «республике».

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