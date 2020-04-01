Медики и патрульные в защитных костюмах в подъезде дома в Мариуполе: В полиции назвали причину (Фото)

В Мариуполе медики с патрульными в защитных костюмах заходили в один из многоэтажных домов, чтобы проверить сообщение одного из жителей города. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

Как рассказали в полиции, в соцсетях активно обсуждались кадры, снятые одним из жителей многоэтажки по ул. Грушевского, где медики вместе с патрульными в защитных костюмах заходили в подъезд.

«Успокоим читателей: никакой опасности не выявлено. На линию "103" позвонил, вероятно, нетрезвый гражданин и сообщил, что обнаружил у себя коронавирус. Как пояснил медикам заявитель, он недавно вернулся из-за границы, кашляет, имеет высокую температуру и боится заразить своих родных», – сообщили в полиции.

«Грубое поведение и нецензурная брань в трубке насторожила врачей, поэтому они вызвали патрульных на помощь и выехали по указанному мужчиной адресу. К счастью, вызов не подтвердился, в квартире по адресу мужчина никогда не проживал, а жильцы – здоровы», – добавили там.