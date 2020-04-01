Донетчина – в числе лидеров по аккумуляции средств на борьбу с COVID-19, – Зеленский

Главы регионов на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского доложили о том, что на местах уже аккумулировали финансы из разных бюджетов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Руководитель каждого региона рассказал о собранных средствах и направлении их использования, передает пресс-служба главы государства.

Кроме областных, районных и городских бюджетов, по поручению президента, главы облгосадминистраций и мэры городов привлекли к закупке необходимых средств бизнесменов.

«Мы собрали статистику по финансам в регионах. Вижу, что больше всего аккумулировали Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и город Киев. В то же время надо работать над эффективным распределением этих средств. В чем нужно – мы вам поможем», – отметил Владимир Зеленский.

Руководители областных государственных администраций и городские головы рассказали, что существуют проблемы с поиском спецсредств и оборудования для борьбы с коронавирусом и их доставкой. Поэтому они обратились к центральной власти с просьбой помочь с централизованной закупкой необходимого оборудования – так, как это уже происходит со средствами спецзащиты.

Дополнительно был поднят вопрос финансирования больниц и медиков, особенно тех, кто привлечен к уходу за больными COVID-19.

«Поскольку большинство украинских больниц заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины, то они получат оттуда полное финансирование. К тому же мы разработали механизмы дополнительного финансирования врачей – до 300% тем, кто задействован в лечении коронавируса, и до 200% – другим. Врачи сейчас на передовой. Они борются за жизни украинцев», – подчеркнул Президент.

Также обсуждались вопросы доукомплектования штатов областных и городских больниц и достаточного количества госпитальных центров для лечения больных COVID-19.

Со стороны Кабмина министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что министерство поможет с централизованными закупками медсредств для регионов. Кроме того, в правительстве уже разработали протокол захоронения умерших от коронавирусной болезни, а также в ближайшие дни ознакомят регионы с протоколом лечения больных.