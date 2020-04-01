В Донецкой области планируют закупить два аппарата «искусственных легких»

В Донецкой области планируют приобрести 2 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), в данное время в регионе такого оборудования нет. Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге 31 марта, передают «Донецкие новости».

«По состоянию на сегодня, аппаратов ЭКМО или "искусственных легких" в Донецкой области нет. Запланировано приобрести 2 таких аппарата», – сказал он.

Педенко добавил, что ближайший аппарат ЭКМО находится в Киеве.

Отметим, согласно статистике китайских медиков по результатам лечения больных с COVID-19, большинство людей переносят вирус легко, но 5 больных из 100 нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких, а 2-м из 1000 пациентов потребуется ЭКМО – «искусственное легкое».

Ранее сообщалось, что по данным департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, в лечебных учреждениях региона, в которых есть отделения реанимации, интенсивной терапии или палаты интенсивной терапии, находится 39 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) высокого класса, 72 аппарата среднего класса и 15 портативных аппаратов ИВЛ. Есть 139 мониторов пациентов, 26 компрессоров для обеспечения работы дыхательной аппаратуры.