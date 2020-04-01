Переселенцы никуда не делись: Правозащитница рассказала, что можно сделать сегодня

Вопросы работы и жилья уже возникают для значительного количества украинцев в период пандемии и введения режима ЧС по всей стране. В том числе остро вопрос обеспечения жильем стоит перед переселенцами. Об этом рассказала правозащитница, юрист общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния») Мария Красненко, передает «Новое время».

Красненко привела результаты комплексного исследования МОМ, согласно которому по состоянию на конец 2019 года доход одного члена семьи внутренне перемещенного лица составлял в среднем 3631 грн, в то время как у гражданина, который не имел такого статуса – 5398 грн.

41% переселенцев оценивают свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании», а 51% жителей крупных городов говорят, что «средств хватает на базовые потребности». И только 11% имеют сбережения.

Правозащитница подчеркнула, что при этом большинство ВПЛ вынужденно продолжают жить в арендованном жилье. «Речь идет о более чем половине граждан-переселенцев, живущих в арендованных квартирах, домах или комнатах, а также 7% тех, кто проживает в местах компактного поселения или общежитиях. Поэтому жилье и невозможность уплаты аренды – лишь вопрос времени, особенно в условиях продолжения карантинных мероприятий», – отметила она.

Мария Красненко сообщила, что на общенациональном уровне существуют лишь несколько жилищных программ, которые дают возможность переселенцам получить жилье в частную собственность путем частичной оплаты стоимости жилья или оплаты ипотеки. «И для переселенцев они начали работу только в 2017 году с достаточно ничтожным финансированием, или вообще без него. Речь идет преимущественно о программах Госмолодежьжилье. Именно им стоит отдать должное в учете интересов участников АТО и ВПЛ. Благодаря 4-м государственным и 121-й региональной программе 1647 семей в 2019 году имели возможность приобрести собственное жилье, из них 782 ВПЛ», – сообщила правозащитница.

«Однако такой показатель для всей страны является чрезвычайно маленьким, а запрос самого Фонда на финансирование не удовлетворяется», – добавила она.

По словам Красненко, последние изменения в законодательство также предоставляют возможность ВПЛ получить временное или социальное жилье, но сам фонд такого жилья фактически отсутствует.

Также она отмечает, что программы, предусматривающие предоставление жилья во временное пользование, без передачи права собственности, могут стать решением как для переселенцев, так и для местных властей. Юрист подчеркивает, что именно поэтому предоставление государством субвенций для приобретения жилья ВПЛ является примером программы, которая работает и реально может изменить жизнь граждан, пострадавших от войны и оккупации. На программу выделили только 105 млн грн, за которые приобретены 271 квартира и 2 жилых дома. «Более 600 человек пусть и на время (жилье предоставляется на год с возможностью продления), но решили для себя ключевую проблему жилья», – рассказывает Красненко.

Юрист отмечает, что заинтересованность местной власти – разная. Например, Мариуполь в Донецкой области является лидером по приобретению квартир в рамках программы временного жилья и ежегодно принимает в ней участие. В некоторых других городах о программе даже не знают.

Правозащитница считает, что даже в период экономической нестабильности и кризиса мы должны думать о перспективах и решать вопрос не ситуативно.

«Первым шагом является коммуникация с властью... Второе – четкое понимание плюсов и минусов программ и оценка "потенциала" вашей громады, запросов… И третье – проявляйте интерес, показывайте органам центральной власти свои имеющиеся потребности, которые могут быть учтены при формировании (пересмотре) бюджета, принятии (изменении) нормативно-правовых актов», – объясняет юрист.

«Да, нынешняя ситуация требует сложных решений. Однако ни переселенцы, ни вызовы никуда не денутся. Поэтому чрезвычайно важно подумать об этом уже сегодня», – добавляет она.