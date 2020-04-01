Не посещать развлекательные центры и детские площадки: В «ЛНР» ввели ряд запретов (Фото)

В «ЛНР» ввели дополнительные ограничительные меры. Об этом сообщается на сайте «правительства».

«С целью проведения своевременных мероприятий по профилактике массовых заболеваний и предотвращению распространения особо опасных инфекций, было принято решение о переводе всех образовательных учреждений на дистанционное обучение, остановлена работа учреждений дополнительного образования и спортивных секций, введен запрет на участие детей в массовых мероприятиях, а лицам старше 65 лет рекомендовано без необходимости не покидать свои дома», – сообщают в «республике».

Также указано, что временно отменены льготы на проезд в общественном транспорте, а с 28 марта была временно приостановлена работа всех предприятий общественного питания, кроме работ по приготовлению и доставке готовых блюд.

Кроме того, с 30 марта решили приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием людей, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения. Также запретили посещать ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, кинозалы, детские игровые комнаты и развлекательные центры.

Временные ограничения коснулись также работы салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, фитнес-центров, соляриев, бань, саун.

«Предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов власти и государственных учреждений, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан», – уверяют в «ЛНР».

С 31 марта в «республике» временно приостанавливают работу объекты розничной торговли непродовольственной группой товаров, в том числе на рынках.

«Также было принято решение с 31 марта временно прекратить почтовый обмен с ДНР и Российской Федерацией», – утверждают в «ЛНР».

Как сообщают в соцсетях местные жители, вокруг детских площадок коммунальщики натягивают сигнальные ленты.

Напомним, что в «ЛНР» госпитализировали первого подозреваемого на заболевание коронавирусом, более 220 человек находятся на обсервации. Также сообщалось, что мужчина, у которого подтвержден коронавирус COVID-19, находится в удовлетворительном состоянии и проходит лечение в многопрофильной больнице № 4 в Луганске.