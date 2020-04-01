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Спасатели Донетчины получили новое оборудование от Красного Креста (Фото)

01.04.20 08:59
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

Международный Комитет Красного Креста передал спасателям Донетчины современное оборудование. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 31 марта на базе аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области состоялась передача современного оборудования и оснащения, которое будет использоваться спасателями при выполнении задач по назначению в условиях радиационной, химической и биологической опасности.

«Также, данное оборудование будет использоваться спасателями Донетчины во время проведения мероприятий по борьбе с COVID-19. В частности, спасатели получили: универсальные фильтрующие коробки, панорамные маски, защитные костюмы, аппараты на сжатом воздухе фирмы "Dräger", а также пневматический набор фирмы "Sava" для герметизации химически опасных емкостей в случае аварии или повреждения. Руководство Главного управления и спасатели Донетчины выражают слова благодарности за предоставленное оборудование и надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – отметили в пресс-службе.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

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