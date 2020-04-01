Сводка из зоны ООС за 31 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 14 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 31 марта в результате обстрелов со стороны НВФ 1 украинский военнослужащий погиб, еще 2-е получили ранения. Кроме того, воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы украинских позиций:

у Красногоровки – из минометов калибром 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

в окрестностях Песок – из минометов калибром 120 мм;

вблизи Авдеевки – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Широкино и Гнутово – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Каменки – из автоматического станкового гранатомета;

вблизи Опытного – из крупнокалиберного пулемета, а у Старогнатовки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник из минометов калибром 120 мм и противотанкового ракетного комплекса обстрелял украинские позиции неподалеку Новотошковского, а из минометов калибром 82 мм – вблизи Луганского. Вечером НВФ применили против украинских военных у Зайцево гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

С начала текущих суток НВФ обстреляли из станковых противотанковых гранатометов позиции украинских военных вблизи Марьинки – в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

В штабе также отметили, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий и поселка Голубовское. Огонь велся из минометов калибром 82 мм и станковых противотанковых гранатометов».

В «ДНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на период публикации материала не обнародовали.