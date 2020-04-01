«Я врач»: Медикам Донетчины передали специальные наклейки для идентификации

В Донецкой области врачам и медработникам выдают наклейки, чтобы люди могли их отличить на улице и в транспорте. Об этом рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге 31 марта, передают «Донецкие новости».

«Департаментом здравоохранения ОГА от волонтеров получены такие наклейки "Я врач" и "Я медработник". Они уже передаются во все центры первичной медико-санитарной помощи, во все больницы», – сообщил Педенко.

Он призвал жителей области поддерживать медиков, в частности, пропускать их первыми в общественный транспорт.

«Если вы увидите такую наклейку на человеке, знайте: это медицинский работник. И если есть такая возможность, помогите ему», – сказал Педенко.

В Донецкой ОГА отмечают, что силами органов местного самоуправления городов и районов подвоз медиков на работу в основном обеспечен, также помогают волонтеры проекта «Подвези врача – Донетчина».