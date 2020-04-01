На Донетчине утонули два человека

На Донетчине во вторник, 31 марта, утонули два человека. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, 31 марта в 8:30 в ГСЧС поступило сообщение о том, что в реке Северский Донец в с. Райгородок (Славянский р-н, Донецкая обл.) утонул человек.

«На место происшествия выехала водолазная группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области. В результате проведенных работ тело утонувшего не было обнаружено. Уже вечером, около 20:00, поступило сообщение о том, что тело утонувшего мужчины было обнаружено местными жителями возле с. Брусовка Лиманского района», – рассказали в пресс-службе.

В тот же день в 22:15 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о несчастном случае на воде, который произошел в г. Курахово.

«Бойцы 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда выехали на место происшествия. Спасатели с помощью багра извлекли тело мужчины, которое находилось в воде на расстоянии 5 м от берега, и передали его сотрудникам Национальной полиции», – рассказали в полиции.