В Мариуполь пришла первая партия экспресс-тестов на COVID-19

В Мариуполь поступила первая партия экспресс-тестов для определения коронавирусной инфекции, закупленных за средства местного бюджета. Об этом сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова на брифинге 31 марта, передают «Донецкие новости».

Она отметила, что город получил первых 500 экспресс-тестов, до конца текущей недели ожидается доставка еще 4,5 тыс. таких тестов, приобретенных за счет местного бюджета. Кроме того, на днях в Мариуполь по распределению от государства придет поставка в 500 тестов.

«Тест не является причиной для установления диагноза. Если он положительный, то он отправляется в референс-лабораторию, где устанавливается диагноз. В первую очередь, тесты будут использоваться для людей с лихорадочным состоянием, температурой 38 и выше. Также для людей с повышенной температурой, вернувшихся из неблагоприятных эпидрегионов и для тех, кто контактировал с уже заболевшими коронавирусом COVID-19», – объяснила Ксения Сухова.

Присутствующая на брифинге директор департамента здравоохранения Мариупольского городского совета Светлана Макарова сообщила, что в городе за минувшие сутки выявлено 4 новых подозрения на коронавирусную инфекцию.

По ее словам, новые пациенты с подозрением на COVID-19 не относятся к кругу контактных лиц ранее заболевших жителей города, также они не связаны друг с другом. Течение заболевания у них легкое, состояние оценивается как удовлетворительное. В целом в Мариуполе, с учетом новых пациентов, зарегистрировано 8 человек с подозрением на коронавирус.

«Всего под наблюдением медиков находится 38 контактных лиц, среди этого числа пациентов с жалобами на состояние здоровья нет. Также наблюдаются 88 лиц, вернувшихся из-за границы и эпидемических районов Украины, которые находятся на самоизоляции», – уточнила Светлана Макарова.

Напомним, в Мариуполе зарегистрировано 5 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Состояние всех пациентов медики оценивают как стабильное, отмечается положительная динамика.