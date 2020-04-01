Министр МВД рассказал, когда в Украине закончится карантин

Карантин из-за коронавируса COVID-19 в Украине отменят не раньше 15 мая. Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам главы МВД, точной даты в Украине сейчас никто не знает. Это будет зависеть от развития ситуации и успешности в борьбе с вирусом.

«Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас. Но, если честно, надо быть реалистами. Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни – не раньше 15 мая. И это – предположения оптимиста», – написал Аваков.

Министр добавил, что сейчас Украина переживает очень ответственный момент атаки эпидемии.

«Если не будем массово обниматься и шашлышить в парках, награждая друг друга вирусом – можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь. Все в наших руках», – написал глава МВД.