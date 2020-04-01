Подозрение на COVID-19: В Медицинских силах сообщили, сколько военных находятся в изоляции

По состоянию на 7:00 сегодня, 1 апреля, в Вооруженных силах Украины не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19. При этом в изоляции находятся 139 человек. Об эпидемиологической ситуации сообщили в Командовании Медицинских сил.

«На 07:00 1 апреля в ВСУ случаев заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19 не зарегистрированы», – сообщили в Медицинских силах.

«На изоляции (в том числе самоизоляции) – 139 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток – 64 человека», – добавили в Командовании Медсил.