Плюс 120 за сутки: В Украине уже 669 подтвержденных случаев COVID-19

За прошлые сутки в Украине зарегистрировано 120 случаев коронавирусного заболевания, в целом по стране лабораторно подтверждено уже 669 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 1 апреля, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что наибольшее количество случаев за минувшие сутки зарегистрировано в городе Киеве – 27, и в Тернопольской области – 20 случаев. Также больше 10 новых случаев есть в Черновицкой и в Ивано-Франковской областях.

При этом 10 человек выздоровели, а статистика летальных случаев выросла до 17, из них 4 зафиксировано за минувшие сутки.

«Если говорить о летальных случаях, нужно акцентировать, что сегодня в статистику летальных случаев коронавирусной болезни попадают все люди, у которых мы диагностировали коронавирус. Это не значит, что во всех 17-ти случаях коронавирус привел к летальному исходу, поскольку, анализируя каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит из-за других причин. Поэтому на сайте Минздрава в ближайшее время мы покажем детальную разбивку по каждому из этих 17-ти случаев, но обращаем внимание, что наибольшее количество летальных исходов сегодня регистрируется у больных с сахарным диабетом», – рассказал Ляшко.

Главный санитарный врач еще раз обратил внимание на то, что люди пожилого возраста, особенно с хроническими заболеваниями, сегодня находятся в основной группе риска.

«Поэтому защита этих людей – это наша с вами общая ответственность. Мы должны их изолировать на период карантина и не допустить их инфицирования, поскольку в этой группе риска наиболее тяжело протекает заболевание и наибольшее количество летальных случаев. И это статистика не только по Украине, но и по всему миру», – подчеркнул Ляшко.

Отметим, в Донецкой области за минувшие сутки новых заболевших коронавирусом не зафиксировано, по-прежнему 6 подтвержденных случаев. В Луганской области добавился 1 новый случай коронавирусной инфекции, таким образом, в регионе уже 3 человека с подтвержденным COVID-19.