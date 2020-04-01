В Донецке обсуждают цены на антисептики и лимоны (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители в соцсетях обсуждают цены на антисептики и наличие антисептических средств в магазинах и аптеках. Информацией люди делятся в местных пабликах.

В частности, в одном из донецких сообществ показали цены на антисептики в гипермаркете «Галактика». Бутылочка антисептического средства 100 мл с дозатором стоит в магазине 315 руб. (137 грн по местному курсу на 01.04.2020). Также есть емкости большего объема, антибактериальное мыло, перчатки.

В соцсетях некоторые местные жители возмущены ценой. При этом другие говорят о том, что стоимость антисептиков и раньше была такой:

Алексей: «Жесть! Продавать 100 мл спирта с ароматизатором и глицерином за 315 руб. (137 грн – ред.) – это писец! И кем надо быть, чтоб это купить. В аптеках пока есть еще спирт по 37 руб. (16 грн) за 100 мл, покупайте его и обрабатывайте руки...»;

Александр: «Але, народ. Вы до этого хоть раз антисептик покупали где-то? Это адекватная цена на антисептик»;

Даниил: «За 75 руб. (33 грн) покупали 100 мл»;

Лариса: «Недавно маленький купила в Галактике по 63 руб. (27 грн), в других магазинах такая же стоимость или даже дороже, так что цены адекватные. В интернете такой же предлагали за 100 руб. (43 грн), так что я еще дешево купила».

Также люди сообщают о наличии различных средств, в том числе необходимых для того, чтобы сделать «домашний» антисептик:

Наталья: «В аптеке "Септосепт" 100 мл 170 руб. (74 грн) стоит»;

Ирина: «"Арника" на Панфилова – спирт 43 руб. (19 грн), есть»;

Наталья: «Глицерина давно нигде нет»;

Ольга: «В курсе, сама в аптеке работаю. Зато витамин Е есть»;

Анастасия: «10 аптек: спирта и хлоргексидина нет. Ну, и где его купить?!»;

Татьяна: «Аптека "Ольвия" на горсаде, спирт утром был».

Кроме того, дончане пишут о том, что в некоторых магазинах подорожали лимоны и имбирь:

Елена: «А лимоны по 600 руб. (261 грн) за кг и имбирь по 2 тыс. руб. (870 грн) не слишком? Зашла в магазин – слов нет! Как ни странно, но правда. Этот магазинчик на Боссе никогда дешевизной не отличался, но чтоб до такой степени…»;

Эдуард: «На Красном рынке 500 руб. (217 грн)»;

Ирина: «450 руб. (196 грн) лимон, 650 руб. (283 грн) имбирь».

Напомним, в «ДНР» зафиксирован первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией.