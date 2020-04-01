Несмотря на карантин: Международные организации могут беспрепятственно пересекать линию разграничения

Несмотря на карантин, представители миссий от международных организаций имеют право беспрепятственно осуществлять мониторинговые поездки через линию разграничения на Донбассе и выполнять задачи в соответствии с мандатом своей организации. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

В сообщении отмечается, что на Донбассе продолжает действовать режим по предотвращению распространения и противодействию короновирусной инфекции COVID-19.

«Свободное передвижение лиц и транспортных средств через КПВВ прекращено», – отмечается в сообщении.

При этом в Донецком погранотряде отмечают, что при наличии «веских причин гуманитарного характера или критических жизненных обстоятельств граждане могут пересечь линию разграничения по отдельному решению командующего Объединенных сил». Для этого нужно иметь соответствующие подтверждающие документы.

«Кроме того, представители миссий от международных организаций имеют право беспрепятственно осуществлять мониторинговые поездки и выполнять задачи в соответствии с мандатом своей организации», – подчеркнули в пресс-службе.

«Чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, гражданам рекомендуем воздержаться от пересечения линии разграничения. О возобновлении работы контрольных пунктов в штатном режиме мы оперативно сообщим. Сейчас эта дата неизвестна», – добавили в Донецком погранотряде.