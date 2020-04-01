В регионах собрали 3 млрд 700 млн грн на противодействие эпидемии COVID-19, – Ляшко

В регионах на финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией аккумулировано порядка 3 млрд 700 млн грн. Об этом сегодня, 1 апреля, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что накануне у президента Владимира Зеленского состоялось селекторное совещание с главами областей и мэрами городов, на котором обсуждалось участие органов местного самоуправления и местной исполнительной власти в организации борьбы с коронавирусом.

«По итогам этого совещания могу сказать, что около 3 млрд 700 млн грн уже аккумулировано на региональном уровне для осуществления мероприятий по противодействию распространению коронавирусной болезни. Из них 732 млн грн уже потрачены, по остальной сумме заключаются договора, и ожидаются в ближайшее время поставки медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, оборудования для лабораторий», – рассказал Ляшко.

По его словам, также эти средства будут выделяться на премирование тех медработников, которые принимают участие в противодействии распространению коронавирусной болезни на территории страны.

Главный санитарный врач также сообщил, что 31 марта в Борисполь прибыл очередной самолет из Китая, который доставил новую партию ПЦР-тестов, рассчитанных на исследование около 100 тыс. пациентов.

«Также в грузе были защитные очки и щитки, респираторы, костюмы биологической защиты. Весь груз уже распределен и отправлен в структурные подразделения здравоохранения в регионы и будет в ближайшее время передан нашим медицинским работникам», – отметил Ляшко.