«Не нужно проклятий»: Аваков заявил, что МВД больше не разрешит ни один авиачартер

Министерство внутренних дел Украины прекращает давать разрешения на авиационные чартерные рейсы из-за рубежа. Об этом глава МВД Арсен Аваков написал в своем Facebook после инцидента со сбежавшими из обсервации в Киеве людьми, которые вернулись из-за границы.

«МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так – и не нужно проклятий, что мне присылают из-за рубежа – ради безопасности миллионов – мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч», – подчеркнул Аваков.

По его словам, у тех, кто находится сейчас на обсервации в киевских отелях, на днях возьмут материал для проведения ПЦР-теста на коронавирус.

«По факту результата теста – если поражения вирусом не выявлено – полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санврачей. Неповиновение – санкции ст. 325 УПК (Последствия неприбытия потерпевшего – ред.)», – отметил Аваков.

Он добавил, что в отношении тех вернувшихся из-за границы украинцев, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации, на данный момент составлены административные протоколы, которые предусматривают штраф до 17 тыс. грн.

«Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус – полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст. 325 – вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет. Никаких игрушек и шуток... у нас уже погибло от вируса 17 человек», – заключил Аваков.