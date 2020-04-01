Патрульные Луганщины составили 11 протоколов на нарушителей карантина

Патрульные полицейские Луганщины составили 11 протоколов на нарушителей карантина. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

«Со времени введения карантина в стране сотрудники патрульной полиции Луганской области обработали около 100 сообщений, связанных с соблюдением карантинных норм. Составлены 11 протоколов об административном правонарушении на нарушителей по ст. 44-3 КУоАП (Нарушение правил карантина людей)», – сказано в сообщении.

В патрульной полиции также отметили, что каждый день проверяют субъекты хозяйствования и учреждения торговли, ведут профилактические беседы с людьми на улицах и объясняют, почему важно соблюдать карантинные нормы.