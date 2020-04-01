25 погибших мирных жителей: В Truth Hounds собрали доказательства преступлений на Донбассе

В ходе полевых миссий документаторы общественной организации Truth Hounds зафиксировали 25 случаев гибели мирных жителей, 50 случаев ранений. Собранные доказательства отражены в отчете. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», в ходе презентации отчетов от Truth Hounds: «Военные преступления на Востоке Украины: собранное за 2019-2020 годы» рассказал исследователь, документатор военных преступлений Truth Hounds Роман Авраменко.

По его словам, в отчете собраны доказательства военных преступлений во время вооруженного конфликта на Донбассе. Эти доказательства в течение 10 полевых миссий собирали документаторы Truth Hounds, которые побывали в 25 населенных пунктах вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Был опрошен 171 свидетель атак на мирное население.

«На протяжении 10 полевых миссий документаторы зафиксировали 221 ранее не задокументированную атаку», – сообщил Авраменко.

Он уточнил, что эти атаки на гражданские объекты и мирное население не обязательно произошли в 2019-2020 годах.

«За 10 миссий мы задокументировали 25 случаев гибели мирных лиц, 50 случаев ранений людей, 3 случая незаконного взятия в плен и 1 случай изнасилования», – рассказал представитель Truth Hounds.