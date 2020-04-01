Переходила дорогу в неположенном месте: На Донетчине женщина попала под грузовик

За прошедшие сутки следователи Кальмиусского отделения полиции Мариуполя открыли уголовные производства по фактам двух ДТП. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба полиции города.

Первая авария произошла на просп. Никопольском, около 16:00.

«Автомобиль "МАЗ" под управлением мужчины 1980 года рождения наехал на женщину, которая пересекала дорогу в неустановленном месте. С травмами 28-летнюю мариупольчанку госпитализировали в больницу», – рассказали в полиции.

Второе ДТП произошло на ул. Покрышкина, около 17 часов.

«28-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не предоставил преимущество в движении велосипедисту и наехал на него. 34-летнего мужчину госпитализировали», – рассказали в пресс-службе.

По фактам аварий начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание штрафом или ограничением свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового.