В Мариуполе штрафуют предпринимателей, которые митинговали против закрытия рынков

Мариупольским предпринимателям, которые митинговали против закрытия рынков, полиция выписывает штрафы за нарушение карантина, передает «Сайт города Мариуполя».

В городе 30 марта прошел массовый митинг предпринимателей. Недовольные тем, что были закрыты все рынки, они потребовали, чтобы городская власть на период карантина либо предоставила им временную работу, либо выплатила компенсацию.

Предприниматель Яна, которая участвовала в митинге, рассказала, что буквально через несколько часов после окончания акции протеста к участникам стали приезжать сотрудники полиции и выписывать протоколы за нарушение карантинных мероприятий.

«В 15:30 мне позвонили, пригласили в РОВД, назвали по фамилии. Я ответила, что не приду. Затем приехал микроавтобус к дому, из него вышли 6 человек – члены комиссии и полицейские. Выписывали протокол и снимали на видео. Его я не подписала, так как считаю, что вчера ничего не нарушала. Ходить по улице – это у нас не нарушение. Нас было 6 человек, и мы стояли кучками», – рассказала Яна.

Женщина говорит, что протокол на руки ей не дали. Полицейские пояснили, что во время митинга собралось более 10 человек. Яна утверждала, что она с другими сотрудниками Центрального рынка «просто встретились и обсудили ситуацию».

По ее мнению, эти методы власть применяет для запугивания активных предпринимателей. Женщина сообщила, что уже на более чем 10 физлиц-предпринимателей, которые принимали участие в митинге, были составлены аналогичные протоколы.

В полиции пояснили, что на данный момент составлено 2 протокола по ст. 44-3 Административного кодекса Украины за нарушение правил карантина, которое влечет за собой штраф от 17 до 34 тыс. грн.

Как отметили правоохранители, по митингу предпринимателей будет проводиться дальнейшая проверка.