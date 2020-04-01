Дома насквозь прошиты осколками: В Truth Hounds рассказали о военных преступлениях на Луганщине

Документаторы общественной организации Truth Hounds в ходе полевых миссий фиксируют военные преступления, совершенные всеми сторонами конфликта на Донбассе. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», в ходе презентации отчетов от Truth Hounds: «Военные преступления на Востоке Украины: собранное за 2019-2020 годы» рассказал исследователь, документатор военных преступлений Truth Hounds Роман Авраменко.

Исследователь сообщил, что в Камышевахе (Попаснянский р-н, Луганская обл.) 22 марта 2019 года произошел инцидент, в котором документаторы Truth Hounds увидели сразу 2 признака военного преступления, совершенного и представителями комбатантов, которые воюют в ВСУ, на стороне Украины, и представителями комбатантов, которые воюют на стороне незаконных вооруженных формирований «ЛНР».

«Это произошло 22 марта 2019 года примерно в 16:00. На окраине Камышевахи появились 3 артиллерийские установки на гусеницах, принадлежащие ВСУ, которые вышли на позиции и открыли огонь в сторону противника», – рассказал он.

При этом огневая позиция размещалась менее чем в 300 м от крайнего жилого дома, в котором проживали мирные жители. «Такое небольшое расстояние от огневой позиции до гражданской застройки уже имеет признаки военного преступления, такого как использование "живого щита" для прикрытия», – отметил представитель Truth Hounds.

По его словам, через час после того, как артиллерийские установки покинули огневые позиции, со стороны НВФ последовала «ответка»: прилетевшие 8 снарядов разорвались вокруг оставленной огневой позиции и повредили 4 дома. Некоторые дома повреждены очень серьезно.

«Дома были насквозь прошиты осколками, побита внутри бытовая техника, выбиты все окна. Преступление, которое было совершено комбатантами "ЛНР" – это факт непропорциональной атаки. То есть, комбатанты "ЛНР", обстреливая уже оставленную позицию ВСУ, выпустили 8 снарядов, не придерживаясь принципа пропорциональности. Они должны были убедиться перед атакой, что атакуют именно военную цель», – сообщил Роман Авраменко.

Он сообщил, что данный факт был задокументирован и разделен на 2 кейса военных преступлений.

Напомним, в ходе полевых миссий документаторы общественной организации Truth Hounds зафиксировали 25 случаев гибели мирных жителей, 50 случаев ранений. Собранные доказательства отражены в отчете.