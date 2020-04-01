«По-настоящему помочь в борьбе с коронавирусом»: РФ призвали прекратить агрессию против Украины

Вместо показных действий по отбеливанию своей репутации Россия могла бы прекратить агрессию против Украины и тем самым действительно помочь в международной борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном пресс-службой ведомства.

В МИД Украины отметили, что разделяют обеспокоенность французских и немецких партнеров об отсутствии прогресса в процессе мирного урегулирования на Донбассе на фоне пандемии COVID-19, высказанную 30 марта в совместном заявлении министров иностранных дел этих стран.

«Именно в этот день в Донбассе от российских обстрелов погиб еще один защитник Украины, а трое других были ранены. Такая активность российских оккупационных сил на Донбассе свидетельствует о том, что глобальную угрозу коронавируса они воспринимают как благоприятное время для эскалации», – подчеркивают в МИД.

«Вместе с нашими партнерами по Нормандскому формату – ФРГ и Францией – мы призываем РФ, как сторону международного вооруженного конфликта, немедленно выполнить свои оборонные обязательства по минским договоренностям, в частности обеспечить устойчивое прекращение огня на Донбассе. Мы рассматриваем этот шаг не только как необходимую предпосылку для прогресса на других направлениях мирного процесса, но и как важный элемент глобальных усилий по противодействию распространению COVID-19, в духе мирных призывов Генерального секретаря ООН», – говорится в заявлении.

В МИД также отмечают, что Украина уже привлекала внимание международного сообщества к критической несостоятельности противодействовать распространению коронавируса на временно неподконтрольных правительству территориях. В условиях продолжения боевых действий и фактического закрытия неподконтрольной части Донбасса для СММ ОБСЕ, учреждений ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных неправительственных организаций, местные жители оказались в роли заложников, беззащитных перед угрозой пандемии.

«РФ должна обеспечить полный и беспрепятственный доступ к временно оккупированных территориям Украины, в том числе к участку российско-украинской государственной границы. Это обязательство России по минским договоренностям, которое было подтверждено во время последней встречи лидеров в Нормандском формате 9 декабря 2019 года, но до сих пор остается невыполненным», – подчеркивают украинские дипломаты.

В МИД призвали РФ обеспечить в полном объеме право на жизнь и доступ к медицинскому обеспечению незаконно заключенных украинцев, обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ представителей мониторинговых миссий и Международного комитета Красного Креста, а также украинских врачей к населению временно неподконтрольных территорий с целью проведения квалифицированного медицинского обследования и лечения.

«Вместо представительных и рассчитанных на отбеливание собственной репутации действий, Россия должна сделать шаг, способный по-настоящему помочь международной борьбе со смертельным вирусом, – прекратить агрессию против Украины», – резюмировали в МИД.