На Донетчине чиновника подозревают в халатности, которая стоила бюджету 8,5 млн грн

На Донетчине начальника отдела образования подозревают в халатности, которая обошлась бюджету в 8,5 млн грн. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

«Под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры начальнику отдела образования Славянского городского совета сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)», – говорится в сообщении пресс-службы.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2017-2018 годов начальник отдела образования, будучи председателем тендерного комитета, заключил 6 договоров о поставках тепловой энергии в учебные заведения г. Славянска на общую сумму 17,7 млн грн, не учитывая разницу в тарифах, установленных для предприятий, производящих ее из природного газа и из альтернативных источников.

«По заключению комиссионной судебно-экономической экспертизы, в результате недобросовестного отношения должностного лица к служебным обязанностям на счета 3 предприятий-поставщиков безосновательно перечислены бюджетные средства в сумме более 8,5 млн грн», – сообщили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование продолжается. Решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

В ведомстве также напомнили, что согласно ст. 62 Конституции Украины, человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.