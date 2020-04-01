Забил до смерти в подъезде: На Донетчине 28-летний мужчина убил оппонента

В Северске (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) 42-летний мужчина получил несовместимые с жизнью побои во время конфликта со знакомым. Подозреваемый скрылся с места преступления, но вскоре был задержан правоохранителями. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 31 марта в полицию Бахмута поступило сообщение о том, что в одной из квартир Северска обнаружено тело 42-летнего мужчины без признаков жизни.

«Осмотрев жертву, полицейские поняли, что смерть потерпевшего наступила в результате получения телесных повреждений и начали неотложные розыскные мероприятия злоумышленника. Полицейские отработали всю прилегающую территорию, опросили местных жителей, вероятных свидетелей и уже в течение нескольких часов вышли на "след" подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель», – рассказали в полиции.

Мужчина на почве личных неприязненных отношений в подъезде дома, где жил потерпевший, нанес ему несколько ударов по различным частям тела. После этого убежал. От полученных травм пострадавший умер в собственной квартире, куда смог дойти после конфликта.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.