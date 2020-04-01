В Славянске объявили набор добровольцев в территориальные формирования гражданской защиты

В Славянске (Донецкая обл.) городской совет планирует создать территориальные формирования гражданской защиты, в связи с чем объявлен набор добровольцев для участия в санитарной обработке города. Об этом говорится в обращении к жителям Славянска, опубликованном на сайте горсовета.

Как отмечается, к участию в территориальных формированиях гражданской защиты на добровольной безоплатной основе приглашают представителей общественных и волонтерских организаций, жителей города.

«Добровольцы привлекаются для проведения в случае необходимости больших объемов работ по санитарной обработке людей, специальной обработке имущества, одежды, транспорта, помещений, зданий, сооружений, проезжей части дорог, тротуаров, придомовых и других территорий города», – сказано в обращении.

Участниками формирований гражданской защиты на добровольной основе могут стать люди, которые «способны по состоянию здоровья выполнять работы в условиях чрезвычайной ситуации». Уточняется, что это могут быть мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и женщины от 18 до 55 лет, за исключением беременных женщин, людей с инвалидностью I и II группы, а также женщин, имеющих детей до 8 лет.

Желающие быть назначенными в состав формирований гражданской защиты могут обращаться в каб. № 118 Славянского городского совета или по телефону (050) 053-77-01.