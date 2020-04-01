Бизнес-гранты ООН: Предприниматели Донбасса могут получить до 6,5 тыс. евро

Программа ООН по восстановлению и развитию мира при поддержке Европейского Союза объявляет конкурс бизнес-грантов для создания, восстановления и расширения микро-, малых и средних предприятий на востоке Украины. Об этом сообщает сайт UNDP in Ukraine.

Программа грантов охватит подконтрольные правительству Украины территории Луганской и Донецкой областей, а также отдельные районы и города Запорожской области вдоль побережья Азовского моря.

«Целью программы является создание, восстановление и усиление деловой активности микро-, малых и средних предприятий в ключевых секторах экономики, которые являются критически важными для дальнейшего экономического развития региона», – отмечается в сообщении.

Общая сумма, которая будет распределена на гранты, составляет 2,48 млн евро.

Максимальная сумма одного гранта – до 6,5 тыс. евро в гривневом эквиваленте.

Согласно условиям конкурса, предприниматели, которые получат грант, должны сделать свой вклад в реализацию бизнес-плана в размере не менее 25% от стоимости гранта (в денежной или иной форме, например, бесплатным трудом, предоставлением оборудования, помещения и т.д.).

Заявки нужно подавать исключительно через онлайн-систему. Конечный срок подачи заявок – до 3 мая 2020 года.

Более подробную информацию можно найти по ссылке.

Программу ООН по восстановлению и развитию мира при поддержке 12-ти международных партнеров реализуют четыре агентства ООН: Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).