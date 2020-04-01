Бывший вратарь «Шахтера» и «Динамо» покинул ФК «Мариуполь»

Футбольный клуб «Мариуполь» заявил о прекращении сотрудничества с 37-летним вратарем Рустамом Худжамовым – экс-голкипером «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Мариуполь».

За «Мариуполь» Рустам Худжамов в общей сложности провел 8 сезонов и 126 матчей в чемпионатах Украины (101 – в Премьер-лиге и 25 – в Первой). Также в активе голкипера 5 игр в Лиге Европы.

«Футбольный клуб благодарит Рустама за профессионализм, яркую, надежную игру и желает успехов в дальнейшей спортивной жизни. Спасибо и удачи, Капитан!» – сказано в заявлении клуба.