На Донетчине с начала года произошло 969 ДТП: В марте погибли 8 человек

На дорогах Донецкой области в марте произошло 301 дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате ДТП погибли 8 граждан, 72 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. 11 аварий произошло с участием детей. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Всего в марте в регионе задокументирована 301 авария, в 63 из которых пострадали люди, 8 детей травмированы. Под колеса авто попали 18 пешеходов», – говорится в сообщении.

Как отмечается, главными причинами аварий остается превышение скоростного режима, пренебрежение правилами маневрирования и безопасной дистанции, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Полицейские, которые обеспечивают безопасность дорожного движения, постоянно осуществляют контроль за соблюдением ПДД.

Как отмечается, сейчас, в период карантина, поток транспорта на дорогах снизился. Несмотря на это, правоохранители работают в усиленном режиме.

Всего с начала года полицейские Донецкой области зарегистрировали 969 ДТП, 25% из которых – с пострадавшими.