Граната лежала под колесом: Житель Луганщины пытался взорвать автомобиль

В Луганской области полиция установила мужчину, который пытался взорвать автомобиль в городе Золотое (Попаснянский р-н). Об этом сегодня, 1 апреля, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Так, 22 марта, наряд правоохранителей во время патрулирования города увидели возле одного из частных домов припаркованный автомобиль «ЗАЗ-VIDA» под задним колесом которого лежала граната.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. С места события была изъята граната Ф-1. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

«В ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий с привлечением специальных возможностей полиции, было установлено лицо, подозреваемое в совершении этого преступления», – говорится в сообщении.

40-летнему ранее судимому жителю Попаснянского района следователями под процессуальным руководством прокуратуры объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 15 ст. 115 УК Украины «Покушение на убийство». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Мужчине грозит наказание сроком от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Досудебное следствие продолжается.