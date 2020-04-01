Всеукраинская школа онлайн: Опубликовано расписание уроков (Инфографика)

В понедельник, 6 апреля, в 10:00 для учеников 5-11 классов со всей Украины стартует проект «Всеукраинская школа онлайн» – уроки по 11 предметам. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН) Украины.
Транслироваться уроки будут по:
- украинскому языку;
- украинской литературе;
- истории Украины;
- всемирной истории;
- английскому языку;
- физики;
- алгебре;
- геометрии;
- географии;
- химии;
- биологии.
Также занятия для всех классов можно будет посмотреть на YouTube-канале МОН. За каждым классом закреплен телеканал или медиаресурс, который в будни будет транслировать уроки для детей, по разным причинам не имеющим возможности посмотреть их в интернете.
Уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.
Как уточняется, на YouTube-канале МОН в описании под каждым видео учителя также будут оставлять домашние задания на закрепление темы. Их учащиеся смогут сделать, чтобы лучше усвоить материал.
Расписание занятий на следующие недели можно загрузить для 5 класса, 6 класса, 7 класса, 8 класса, 9 класса, 10 класса, 11 класса, а также общее расписание онлайн-школы: