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Всеукраинская школа онлайн: Опубликовано расписание уроков (Инфографика)

01.04.20 19:46
Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео

В понедельник, 6 апреля, в 10:00 для учеников 5-11 классов со всей Украины стартует проект «Всеукраинская школа онлайн» – уроки по 11 предметам. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН) Украины.

Транслироваться уроки будут по:

  • украинскому языку;
  • украинской литературе;
  • истории Украины;
  • всемирной истории;
  • английскому языку;
  • физики;
  • алгебре;
  • геометрии;
  • географии;
  • химии;
  • биологии.

Также занятия для всех классов можно будет посмотреть на YouTube-канале МОН. За каждым классом закреплен телеканал или медиаресурс, который в будни будет транслировать уроки для детей, по разным причинам не имеющим возможности посмотреть их в интернете.

Уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

Как уточняется, на YouTube-канале МОН в описании под каждым видео учителя также будут оставлять домашние задания на закрепление темы. Их учащиеся смогут сделать, чтобы лучше усвоить материал.

Расписание занятий на следующие недели можно загрузить для 5 класса, 6 класса, 7 класса, 8 класса, 9 класса, 10 класса, 11 класса, а также общее расписание онлайн-школы:

Инфографика: пресс-служба МОН Украины
Инфографика: пресс-служба МОН Украины
Инфографика: пресс-служба МОН Украины
Инфографика: пресс-служба МОН Украины
Инфографика: пресс-служба МОН Украины
Инфографика: пресс-служба МОН Украины
Инфографика: пресс-служба МОН Украины
Инфографика: пресс-служба МОН Украины

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