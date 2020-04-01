Помощь при рождении ребенка: Как оформить и получить удаленно, в условиях карантина

В Украине в условиях карантина есть возможность оформить и получить денежную помощь при рождении ребенка удаленно. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Так, в ведомстве опубликовали подробную инструкцию.

1. Перейдите на сайт Министерства социальной политики Украины: https://e-services.msp.gov.ua/

2. Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или электронной почты. Будьте внимательны: при выборе второго варианта вам придется посетить орган соцзащиты населения, чтобы лично подписать документы. Поэтому в ведомстве рекомендуют оформить подпись онлайн через ПриватБанк, если вы еще не сделали этого. Как сделать электронную подпись – читайте здесь: cutt.ly/UtWZaDY

3. Заполните электронное заявление на назначение помощи.

Вам понадобятся:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорта обоих родителей;

ИНН обоих родителей (при наличии);

номер банковского счета в формате IBAN (если хотите получать выплаты на карточку).

Не нужно сканировать документы, достаточно лишь заполнить соответствующие графы.

Также в заявлении следует указать сведения о ребенке, матери, отце, место регистрации и фактического проживания, если они отличаются. И выбрать способ, которым удобно получать выплаты: на карту или в почтовом отделении.

В конце система автоматически подскажет территориальный орган социальной защиты, который должен рассмотреть запрос.

4. Если вы имеете КЭП, то подпишите заявление и подайте его на рассмотрение.

5. Решение о назначении пособия должны прислать на вашу электронную почту примерно в течение 2 недель с момента обращения.

В ведомстве уточнили, что после подтверждения, что заявка принята, обычно оплата приходит в течение 2-4 недель.