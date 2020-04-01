Помощь при рождении ребенка: Как оформить и получить удаленно, в условиях карантина

В Украине в условиях карантина есть возможность оформить и получить денежную помощь при рождении ребенка удаленно. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Так, в ведомстве опубликовали подробную инструкцию.
1. Перейдите на сайт Министерства социальной политики Украины: https://e-services.msp.gov.ua/
2. Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или электронной почты. Будьте внимательны: при выборе второго варианта вам придется посетить орган соцзащиты населения, чтобы лично подписать документы. Поэтому в ведомстве рекомендуют оформить подпись онлайн через ПриватБанк, если вы еще не сделали этого. Как сделать электронную подпись – читайте здесь: cutt.ly/UtWZaDY
3. Заполните электронное заявление на назначение помощи.
Вам понадобятся:
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорта обоих родителей;
- ИНН обоих родителей (при наличии);
- номер банковского счета в формате IBAN (если хотите получать выплаты на карточку).
Не нужно сканировать документы, достаточно лишь заполнить соответствующие графы.
Также в заявлении следует указать сведения о ребенке, матери, отце, место регистрации и фактического проживания, если они отличаются. И выбрать способ, которым удобно получать выплаты: на карту или в почтовом отделении.
В конце система автоматически подскажет территориальный орган социальной защиты, который должен рассмотреть запрос.
4. Если вы имеете КЭП, то подпишите заявление и подайте его на рассмотрение.
5. Решение о назначении пособия должны прислать на вашу электронную почту примерно в течение 2 недель с момента обращения.
В ведомстве уточнили, что после подтверждения, что заявка принята, обычно оплата приходит в течение 2-4 недель.