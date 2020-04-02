Шьют халаты для медиков и маски: Как громады Донетчины противостоят распространению коронавируса

Как только коронавирус стал реальной угрозой, а в Украине объявили карантин, к борьбе подключились не только местные власти, но и неравнодушные жители громад, демонстрируя примеры социальной сплоченности. Инициативы стали возможными и в объединенных территориальных громадах (ОТГ) Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого центра развития местного самоуправления.

Так, в Бахмутской городской ОТГ благотворители выделили деньги на пошив защитных масок и халатов для врачей. Шить их взялись в местном отделении Украинского общества глухих (УТОГ). «Для людей с инвалидностью это сохраненные рабочие места, возможность заработка. Маски продают жителям по 8 грн, уже есть определенные запасы для реализации. Халаты передают медицинским работникам. Также меценаты приобрели для медиков дезинфицирующие средства, спирт и защитные очки», – говорится в сообщении.

Шить халаты взялись также волонтеры в свободное от работы время. В подвальном помещении больничного комплекса организовали швейный цех. Принесли из дома швейные машинки и начали работать посменно. Оборудование не простаивает, за машинками все время кто-то работает. «Благодаря мобилизации усилий городского совета, бизнеса, спонсоров и неравнодушных горожан, в короткие сроки будет дополнительно произведено около 2 тысяч защитных халатов для защиты медицинских работников нашего города», – отметил Бахмутский городской голова Алексей Рева.

В селе Сергеевка Андреевской ОТГ в Центре молодежного досуга шили маски для пожилых людей. Три сотрудницы ЦМД самостоятельно сшили 40 масок. Пошли в дело запасы. Ранее просили у жителей принести остатки ткани, фурнитуру, чтобы шить костюмы для творческой самодеятельности. Эту ткань и использовали. Впоследствии эти маски раздали пенсионерам громады.

В Александровской поселковой ОТГ сшили многоразовые маски для социальных работников и подопечных терцентров. Социальные работники Александровского терцентра обслуживают территорию всего района – в целом это 210 пожилых людей. Соцработники имеют велосипеды, чтобы доехать по адресу, обеспечены средствами индивидуальной защиты. В стационаре в терцентре находятся 32 человека, а работает 15 – все они теперь с масками.

Ильиновский сельский совет также обеспечил соцработников масками. За счет местного бюджета успели купить 500 метров марли. Шили маски рабочие терцентра. Теперь каждый социальный работник, кто ежедневно общается с людьми, имеет по 5 масок.

В Угледарской городской ОТГ шить маски из ткани и бесплатно их раздавать стали активисты. Раздают по две маски на человека, просят учесть, что маски нужнее тем людям, кто ходит на работу, а не сидит дома на карантине.